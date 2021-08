Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est perdu d’avance pour Kylian Mbappé ?

Publié le 4 août 2021 à 5h00 par T.M.

Bien que cela soit très compliqué, le PSG garderait espoir pour la prolongation de Kylian Mbappé. En vain ?

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de faire parler et cela devrait encore être le cas pendant un certain temps. En effet, alors que l’attaquant du PSG n’a pas prolongé, lui qui est sous contrat jusqu’en 2022, cela laisse la porte ouverte à un possible départ cet été. Une porte toutefois fermée par Nasser Al-Khelaïfi, mais le Real Madrid continue d’y croire. Rendez-vous donc l'été prochain pour Mbappé et la Casa Blanca ? Le PSG ne baissera toutefois pas les bras aussi facilement…

Comment réussir à convaincre Mbappé ?