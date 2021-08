Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée surprise à 0€ est validée !

Publié le 4 août 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l’OM aurait trouvé un accord pour l’arrivée libre de Nikola Maksimovic, Pablo Longoria pourrait réaliser une belle affaire.

Malgré les arrivées de Luan Peres et William Saliba, en plus du transfert définitif de Leonardo Balerdi, l’OM pourrait encore se renforcer en défense centrale. En effet, Pablo Longoria aurait trouvé un accord avec Nikola Maksimovic, libre depuis son départ de Naples, comme l’a révélé Sky Sport . Une arrivée qui préparerait probablement le départ de Duje Caleta-Car. Et d’après Pierre Bouby, l’OM ferait une belle affaire.

«Franchement, l'avoir libre c'est déjà une performance»