Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a peut-être recruté une future star…

Publié le 4 août 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM en début de mercato estival, Gerson a tapé dans l’œil de Pablo Longoria qui pense déjà tenir un futur grand joueur avec le milieu de terrain brésilien.

Depuis le début du mercato estival, l’OM a enchainé les recrues de renom comme Cengiz Ünder, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, William Saliba ou encore Gerson. Le niveau du milieu de terrain brésilien de 24 ans, recruté pour environ 30M€, est l’une des grandes inconnues de ce mercato estival à l’OM. Mais lors de la conférence de presse de présentation de Gerson le 8 juillet dernier, Pablo Longoria a tenu un discours très clair sur le niveau de la nouvelle recrue de l’OM.

« Le plus grand talent brésilien de sa génération »