Mercato - OM : Boudjellal fait son mea culpa pour Pablo Longoria !

Publié le 3 août 2021 à 16h15 par T.M.

Depuis fin février, Pablo Longoria est le président de l’OM. Et alors que l’Espagnol réalise un travail exceptionnel, Mourad Boudjellal a tenu à souligner cela.

Arrivé l’été dernier à l’OM en tant que Directeur du football, Pablo Longoria a rapidement gravi les échelons au sein du club phocéen. En effet, quelques mois seulement après avoir posé ses valises sur la Canebière, l’Espagnol a pris la place de Jacques-Henri Eyraud au poste de président. Ayant désormais les clés du camion à l’OM, il réalise un travail incroyable à l’occasion de ce mercato estival, ayant déjà acté pas moins de 8 recrues pour Jorge Sampaoli. De quoi faire taire Mourad Boudjellal.

« Le boulot qui est fait est de qualité »