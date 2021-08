Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola ne peut pas tout faire au PSG !

Publié le 4 août 2021 à 4h30 par T.M.

Ayant ses entrées au PSG, Mino Raiola ne connait toutefois pas que des réussites avec Leonardo.

Cet été, Mino Raiola pourrait bien faire la pluie et le beau temps du côté du PSG. Alors que le célèbre agent a négocié le transfert de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen, il a également amené Gianluigi Donnarumma à Paris. Et cela pourrait ne pas s’arrêter là puisque le club de la capitale continuerait toujours de discuter avec Raiola pour Paul Pogba (Manchester United), ainsi que Moise Kean (Everton). Entretenant de bonnes relations avec l’agent, Leonardo est donc avantagé, mais cela ne veut pas dire qu’il est prêt à dire oui à tout.

Ibrahimovic ? C’est non !