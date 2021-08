Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros échec causé… par Pablo Longoria ?

Publié le 4 août 2021 à 3h45 par T.M.

Finalement, Dario Benedetto ne rejoindra pas Sao Paulo et Pablo Longoria pourrait ne pas être étranger à cela.

A l’occasion de ce mercato estival, Pablo Longoria cherche également à dégraisser du côté de l’OM. Une opération toutefois difficile pour le président phocéen, étant donné qu’on ne se presserait pas forcément pour les joueurs de Jorge Sampaoli. Et même quand il y a du monde intéressé, cela n’abouti pas. C’est ce qui est arrivé dernièrement avec Dario Benedetto. Poussé vers la sortie à l’OM, l’Argentin était annoncé du côté de Sao Paulo. Alors que l’affaire semble bien engagée, Benedetto n’ira finalement pas au Brésil.

« Il n'y avait pas moyen… »