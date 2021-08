Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La clé, c’est Benedetto !

Publié le 3 août 2021 à 15h40 par La rédaction

Pour que l’OM puisse continuer son mercato offensif, il faut que Dario Benedetto s’en aille. Un départ qui ferait du bien, financièrement et sportivement.

Sur tous les fonts depuis le début du mercato, l’OM a déjà engagé 8 nouveaux joueurs durant l’intersaison. Mais le club phocéen peine à vendre ses rares joueurs bankables : Caleta-Car n’a pas encore signé en Angleterre, Kamara manque de courtisans… Mais celui qui pourrait quitter l’OM prochainement se nomme Dario Benedetto. Privé d’une place de titulaire depuis l’arrivée de Milik, l’Argentin sait que son horizon est bouché à Marseille. Un départ bienvenu pour lui mais également pour l’OM.

Vendre avant d’acheter

Car l’OM comme toutes les clubs français et européens se trouve dans une situation financière fragile. Et doit donc vendre quelques actifs pour se refaire la cerise. Un départ de Dario Benedetto ferait le plus grand bien au club marseillais, surtout pour un joueur en difficulté sportivement et qui émarge à 260 000 euros par mois. Les finances marseillaises se porteraient beaucoup mieux. Sur le terrain, Milik est désormais le titulaire indiscutable au poste de numéro 9 aux yeux de Jorge Sampaoli et qui préfère le jeune Ahmadou Dieng comme numéro 2. L’avenir de Benedetto devrait donc s’inscrire loin de la Canebière.