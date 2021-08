Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal reconnait une grande erreur avec Frank McCourt !

Publié le 3 août 2021 à 12h45 par T.M.

Après avoir tenté de racheter l’OM à Frank McCourt il y a un an, Mourad Boudjellal a reconnu s’être trompé sur les intentions de l’Américain.

Désormais à la tête du Hyères FC, Mourad Boudjellal aurait pu être aujourd’hui le président de l’OM. En effet, l’été dernier, l’ancien patron du RCT était le porteur d’un projet de rachat du club phocéen. Collaborant avec Mohamed Ayachi Ajroudi, Boudjellal avait ainsi tenté de faire céder Frank McCourt. Mais depuis un an, l’Américain est très clair : il ne compte vendre l’OM, club qu’il avait acheté en 2016. Une position ferme à laquelle ne croyait pas Mourad Boudjellal.

« Je pensais que c’était du bluff »