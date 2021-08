Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo fracasse l’idée d’un retour de Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 3 août 2021 à 22h15 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé qu’un retour de Zlatan Ibrahimovic aurait été possible cet été, Daniel Riolo ne cache pas être fermement opposé à cette idée.

Cinq ans après son départ, Zlatan Ibrahimovic aurait pu effectuer son grand retour au PSG cet été. À en croire Le Parisien , le géant suédois de 39 ans aurait sondé le club de la capitale dans cette optique, mais cela n’aurait pas abouti puisque les pensionnaires du Parc des Princes avaient d’autres projets. De ce fait, les chemins du PSG et de Zlatan Ibrahimovic ne devraient plus se recroiser après son premier passage de quatre ans. Et cela n’est pas pour déplaire à Daniel Riolo.

« Les supporters du PSG sont coupés en deux avec une énorme part de jeunes footix décérébrés »