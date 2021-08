Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se tend autour de Mauricio Pochettino !

Publié le 3 août 2021 à 21h15 par A.C.

Arrivé cet hiver pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne semble pas vraiment satisfaire les propriétaires du Paris Saint-Germain.

Seulement quelques mois après son arrivée, Mauricio Pochettino était déjà annoncé sur le départ. Au début de l’été, plusieurs médias proches du Paris Saint-Germain ont évoqué des tensions entre le technicien argentin et Leonardo, ce qui n’a pas manqué de rappeler ce qui a pu se passer avec Thomas Tuchel. A son retour de vacances, Pochettino a toutefois tenu à calmer les choses. « Nous sommes des professionnels. On n'est pas là pour démentir des rumeurs » a expliqué le coach du PSG. « On a travaillé pendant les vacances en toute tranquillité. Ni moi ni le club n'avons pensé qu'il était nécessaire de démentir les rumeurs ». A Doha, on ne semble toutefois pas vraiment satisfait de son travail...

Le projet Pochettino ne convainc pas