Mercato - PSG : Un échec cuisant pour Leonardo...

Publié le 3 août 2021 à 20h30 par A.C.

A la recherche d’un attaquant, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Joaquin Correa de la Lazio... qui ne semble pas vraiment attiré par le Paris Saint-Germain.

Arrivé en provenance du FC Séville en 2018, Joaquin Correa a été l’un des grands acteurs de la renaissance de la Lazio. Certes il n’a jamais eu le rendement de son coéquipier Ciro Immobile, soulier d’or européen 2020, mais l’Argentin a toujours été précieux dans le dispositif de Simone Inzaghi. Pas étonnant donc que Leonardo se soit tourné vers lui, pour offrir un nouveau renfort à Mauricio Pochettino. Avec Moise Kean qui est toujours à Everton et un Mauro Icardi pas totalement convaincant, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait ouvert des négociations avec la Lazio pour le transfert de Correa. La presse italienne a notamment parlé d’une offre de 10 ou 20M€, plus Pablo Sarabia, qui a réalisé des très belles choses à l’Euro avec l’Espagne. Mais si le PSG semble prêt à faire des efforts pour recruter Correa, ce dernier ne semble pas vraiment attiré par un avenir en France...

Correa n’aurait d’yeux que pour l’Angleterre

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Joaquin Correa voudrait bien quitter la Lazio cet été, mais pour rejoindre la Premier League. Plusieurs clubs anglais négocieraient d’ailleurs avec la Lazio depuis plusieurs semaines et cela serait notamment le cas d’Everton, qui aurait d’ailleurs relancé les discussions ces dernières heures. Au sein de la Lazio les choses commenceraient également à bouger, puisque le président Claudio Lotito aurait revu à la baisse ses exigences et serait donc désormais disposé à laisser filer Correa pour 30M€, ou pour une offre s’en approchant.

