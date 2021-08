Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a définitivement tranché pour l'avenir de Pjanic !

Publié le 3 août 2021 à 20h00 par La rédaction mis à jour le 3 août 2021 à 20h10

Devenu indésirable, Miralem Pjanic serait sur le départ du FC Barcelone. Alors que la Juventus pourrait être très intéressée par un retour du Bosnien, Joan Laporta attendrait toujours que le dossier se décante.

Joan Laporta semblerait être à la peine pour se séparer de ses indésirables. Le président du Barça souhaiterait faire le ménage au sein de son effectif afin d'alléger sa masse salariale et ainsi finaliser la prolongation de Lionel Messi. Comme révélé par le 10 Sport , Miralem Pjanic avait été proposé au PSG et à Chelsea. Pour autant, le Bosnien privilégierait un retour à la Juventus où il a évolué entre 2016 et 2020. Le dossier pourrait bien s'accélérer, puisque le Barça et la Juve aimeraient finaliser cette opération.

Le Barça ne retiendra pas Pjanic