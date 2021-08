Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a posé sa condition pour le transfert de Thilo Kehrer !

Publié le 3 août 2021 à 19h15 par Th.B.

L’opération dégraissage d’effectif de Leonardo pourrait se poursuivre avec la vente de Thilo Kehrer au Bayer Leverkusen. Pour se séparer de l’Allemand, le directeur sportif du PSG réclamerait entre

Après Mitchel Bakker, cela pourrait être au tour de Thilo Kehrer de plier bagage et d’être l’un des sacrifiés du recrutement XXL de Leonardo qui serait même susceptible de ne pas être terminé. En effet, le directeur sportif du PSG aurait toujours quelques dossiers ouverts à ce jour à l’image de Paul Pogba, de Joaquin Correa ou encore de Moise Kean dans lequel Leonardo espérerait que Everton accepte de laisser filer l’attaquant italien par le biais d’un nouveau prêt. Et pour ce faire, le PSG serait dans l’obligation de dégraisser et Kehrer semble être le plus à même à quitter le club de la capitale à l’instant T de par l’intérêt confirmé par plusieurs médias du Bayer Leverkusen. Et les demandes du PSG pour l’international allemand seraient révélées.

Leonardo attendrait entre 15 et 20M€ pour Kehrer