Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bien parti pour boucler un dossier inespéré à 20M€ !

Publié le 2 août 2021 à 19h30 par B.C.

Désireux de se séparer de certains joueurs, Leonardo travaillerait notamment sur le départ de Thilo Kehrer. Malgré ses prestations contrastées au PSG, le défenseur allemand susciterait les convoitises de plusieurs écuries de Bundesliga, de quoi donner de l’espoir au directeur sportif parisien…

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2018 pour 37M€, Thilo Kehrer peine à faire l’unanimité dans la capitale. Recruté sur demande de Thomas Tuchel, l’ancien joueur de Schalke 04 n’est jamais parvenu à s’imposer en charnière centrale ou sur le flanc droit de la défense, et la nomination de Mauricio Pochettino sur le banc de touche en janvier n’a rien changé. Le PSG n’a donc pas l’intention de retenir l’international allemand cet été, d’autant que Leonardo cherche à dégraisser l’effectif. Après avoir mis la main sur Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnnarumma et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain compte boucler plusieurs départs avant de poursuivre son recrutement XXL. Pour l’heure, seul Mitchel Bakker a définitivement quitté le club de la capitale en s’engageant au Bayer Leverkusen, et c’est en Bundesliga que Thilo Kehrer pourrait également filer.

Ça bouge pour le départ de Thilo Kehrer