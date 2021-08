Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 4 août 2021 à 8h15 par T.M.

Pas un jour ne passe sans que l’avenir de Kylian Mbappé ne fasse parler dans les médias. Et visiblement, cela sentirait mauvais concernant sa prolongation avec le PSG.

Durant ce mois d’août, le cas de Kylian Mbappé va bien évidemment être l’un des feuilletons de ce mercato des transferts. Jusqu’aux derniers instants, un départ de l’attaquant du PSG va être d’actualité. En effet, sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale et pas décidé à signer de nouveau bail, le Français place le PSG dans une position délicate, l’exposant à un départ libre dans un an. Si Al-Khelaïfi a déjà fait savoir qu’il ne vendrait pas Mbappé cet été, en Espagne, on croit toujours à un possible retournement de situation. Et AS est venu remettre un peu d’huile sur le feu dans ce feuilleton.

Mbappé ne veut pas prolonger !

Cet été, le PSG réalise un recrutement XXL. De quoi prétendre à une victoire en Ligue des Champions, mais aussi un moyen de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Toutefois, ce plan des Parisiens ne porterait pas ses fruits. En effet, selon les informations révélées par le quotidien ibérique, Mbappé ne croirait pas au projet du PSG, doutant que celui-ci puisse lui donner tous les moyens pour se développer en tant que joueur. De plus, pour l’international français, son avenir ne serait pas une question d’argent ce qui va alors compliquer les plans des Parisiens.