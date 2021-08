Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une annonce imminente à prévoir pour Lionel Messi ?

Publié le 4 août 2021 à 10h30 par T.M.

Actuellement, Lionel Messi est libre de tout contrat. Une situation inédite que le FC Barcelone pourrait régler très prochainement.

La prolongation de Lionel Messi a toujours été la priorité de Joan Laporta. Dès son arrivée à la tête du FC Barcelone, le président blaugrana a travaillé sur le dossier, mais n’a pas réussi à le boucler avant le 1er juillet. Par conséquent, depuis cette date, l’Argentin est libre de tout contrat. Toutefois, son avenir s’écrirait bel et bien encore et toujours avec le Barça. Comme révélé ce mercredi par Mundo Deportivo , Messi serait tombé d’accord avec la direction barcelonais pour signer un nouveau contrat et ne resterait désormais plus que quelques détails à régler pour boucler l’affaire.

Une officialisation ce jeudi ?

Selon les informations du média ibérique, Joan Laporta voudrait régler ces petits détails dès ce mercredi avec un grand objectif en tête : officialiser la prolongation de Lionel Messi ce jeudi. En effet, l’idée serait d’avoir l’Argentin présent pour le Trophée Gamper ce dimanche contre la Juventus. Un match durant lequel la tradition veut que le capitale se présente devant les supporters pour annoncer la couleur pour la saison. Forcément, cela aura plus d’impact si Messi prend la parole. Au Barça, on voudrait donc officialiser cela au plus vite, mais le feuilleton ne sera pas encore terminé. En effet, après, il faudra homologuer le contrat et pour cela, dégraisser est obligatoire.