Mercato - Barcelone : Un coup de pouce pour Laporta dans le feuilleton Messi ?

Publié le 3 août 2021 à 21h00 par T.M.

Eprouvant de grandes difficultés à prolonger Lionel Messi, Joan Laporta pourrait toutefois être aider dans son entreprise XXL.

Joan Laporta l’avait clairement affiché au moment de se présenter en tant que président du FC Barcelone : sa priorité était de prolonger Lionel Messi. Une fois élu, le patron blaugrana a pu se mettre au travail pour réaliser cela, mais aujourd’hui, cela n’est toujours pas acté. D’ailleurs, l’Argentin est actuellement libre de tout contrat. Toutefois, cela pourrait ne plus être le cas très longtemps puisqu’un accord aurait été trouvé entre le Barça et Messi pour un nouveau contrat de 5 ans. Reste maintenant à l’officialiser ce qui n’est pas possible en l’étant actuel des choses. En effet, les finances du club catalan et les règlements de la Liga compliquent les plans de Laporta.

Ça va être plus facile ?

Toutefois, d’ici peu, la mission pourrait bien se faciliter pour Joan Laporta et le FC Barcelone. Selon les informations d’Hector Gomez, à la demande des clubs espagnols, la Ligue serait actuellement en train d’étudier une mesure afin de faciliter l’inscription de nouveaux joueurs durant le mois d’août et réguler la situation vis-à-vis du fair-play financier. De quoi favoriser la future prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone ? Affaire à suivre…