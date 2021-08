Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça voit grand pour sa nouvelle recrue !

Publié le 4 août 2021 à 5h30 par Th.B.

Arrivé au FC Barcelone ces dernières semaines, Emerson s’est dit être dans un rêve. Un rêve qui devrait durer selon son président Joan Laporta.

Après deux saisons effectuées au Betis Séville qui détenait 50% de ses droits comme le FC Barcelone depuis l’accord passé avec l’Atletico Mineiro en 2019, Emerson Royal a réalisé son « rêve » en rejoignant le Barça cet été. Club dans lequel son « idole » Daniel Alves a évolué avant lui. Emerson est l’une des quatre recrues estivales du FC Barcelone avec Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia. Président du club culé, Joan Laporta s’est projeté dans les années à venir au cours desquelles Emerson Royal devrait jouer un gros rôle dans les potentiels futurs succès du FC Barcelone selon lui.

« Nous espérons qu'il restera au Barça pendant de nombreuses années »