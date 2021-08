Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s'enflamme totalement pour l'arrivée d'Emerson !

Publié le 3 août 2021 à 7h00 par La rédaction

Plombé par des problèmes financiers, le FC Barcelone est obligé de ruser sur le marché des transferts pour se renforcer. Le club catalan a notamment décidé de lever la clause lui permettant d'accueillir Emerson, pour le plus grand bonheur de Joan Laporta.

Les finances du FC Barcelone ne sont pas vraiment au beau fixe. La question de la prolongation de Lionel Messi vampirisant toujours l'attention des dirigeants catalans, le reste du mercato est boudé, même si Joan Laporta a déjà réussi à mettre la main sur quatre joueurs, dont Emerson. Le latéral gauche, évoluant la saison dernière au Bétis Séville, est arrivé pour 9M€. Le Brésilien disposait d'une clause d'achat prioritaire puisqu'il avait été acheté conjointement par le Barça et le Bétis en 2019.

‹‹ Nous espérons qu'il restera au Barça pendant de nombreuses années ››