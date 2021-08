Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ultime détail à régler pour Lionel Messi !

Publié le 4 août 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Déterminé à prolonger Lionel Messi, Joan Laporta s'activerait en coulisse pour obtenir gain de cause au plus vite. Selon la presse espagnole, le président du Barça voudrait absolument en finir avant le Trophée Joan Gamper, prévue ce dimanche. Et alors qu'il pourrait officialiser le retour de Lionel Messi dès jeudi, Joan Laporta redoublerait d'efforts pour finaliser les derniers détails, boucler les départs de Martin Braithwaite, Miralem Pjanic et Samuel Umtiti, et finir de négocier la baisse de salaire de ses cadres.

Lié au Barça jusqu'au 30 juin 2021, Lionel Messi est désormais libre de tout contrat depuis plus d'un mois. Toutefois, Joan Laporta ne s'affolerait pas pour autant. En effet, le président du FC Barcelone aurait toujours bon espoir de prolonger Lionel Messi et espère pouvoir boucler ce dossier avant le début de la semaine prochaine. « L'objectif est que Leo Messi reste au Barça et que nous le voyions au Trophée Joan Gamper. Ce dossier se déroule bien et nous essayons de résoudre les problèmes, a confié le président du Barça. C’est incroyable d'avoir Leo avec nous et dans ce championnat car cela permet à de nombreux spectateurs et amateurs de football de voir le meilleur joueur de l’histoire. (...) Je sais que Leo veut rester et je l'apprécie beaucoup. C’est en bonne voie. Je dors très bien la nuit et je fais de beaux rêves sur Messi » , a confié le président du FC Barcelone lors de la présentation officielle d'Emerson Royal.

Officialisation ce jeudi pour Lionel Messi ?

Comme il l'a annoncé lui-même, Joan Laporta souhaite en finir avec le feuilleton Messi avant le Trophée Gamper, prévue ce dimanche. En effet, la tradition veut que le capitaine du FC Barcelone se présente devant les supporters pour leur adresser un message et annoncer les objectifs de la saison. Et alors que Lionel Messi n'a pas encore prolongé, Joan Laporta veut à tout prix qu'il soit là pour réaliser ce discours. Ainsi, selon les dernières informations de Mundo Deportivo , le nouveau patron du Barça s'activerait pour régler les derniers détails du dossier Messi et espérerait pouvoir tout boucler ce mercredi pour pouvoir officialiser le retour de l'Argentin dès jeudi. Une information confirmée par AS dans la foulée.

Laporta s'agite pour préparer l'arrivée de Messi