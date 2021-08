Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Lionel Messi encore envisageable ? La réponse !

Publié le 4 août 2021 à 8h45 par H.G. mis à jour le 4 août 2021 à 8h46

Alors qu’une photo publiée par Neymar et Angel Di Maria affole les réseaux sociaux depuis la nuit de ce mardi à mercredi, il n’y aurait pas lieu d’imaginer une arrivée de Lionel Messi au PSG désormais.

Arrivé au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin dernier, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat au sein de son club de toujours. Pourtant, la volonté de renouveler leur engagement mutuelle serait bel et bien là entre les deux parties, mais le club catalan doit d’abord dégraisser son effectif afin de réduire sa masse salariale pour être en mesure d’enregistrer la prolongation de celui qu’on surnomme La Pulga . Ainsi, puisqu’aucun gros départ n’a encore eu lieu, le dossier Lionel Messi reste ouvert, et une photo publiée dans la nuit de mardi à mercredi à clairement affolé les réseaux sociaux.

Le PSG voulait vraiment Lionel Messi, mais…