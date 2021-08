Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en remet une couche sur le feuilleton Messi !

Publié le 4 août 2021 à 13h00 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi n'a toujours pas rempilé avec le FC Barcelone. Malgré tout, Joan Laporta continue d'afficher une grande confiance sur ce dossier.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi est désormais libre de tout contrat depuis plus d'un mois. Toutefois, Joan Laporta n'a s'affole pas pour autant. Comme l'a expliqué le président du Barça, il compte finaliser le dossier Messi d'ici dimanche pour le Trophée Joan Gamper. « L'objectif est que Leo Messi reste au Barça et que nous le voyions au Trophée Joan Gamper. Ce dossier se déroule bien et nous essayons de résoudre les problèmes. C’est incroyable d'avoir Leo avec nous et dans ce championnat car cela permet à de nombreux spectateurs et amateurs de football de voir le meilleur joueur de l’histoire. (...) Je sais que Leo veut rester et je l'apprécie beaucoup. C’est en bonne voie. Je dors très bien la nuit et je fais de beaux rêves sur Messi », a précisé Joan Laporta lors de la présentation officielle d'Emerson Royal.

«Leo veut continuer et je fais toujours de beaux rêves»