Mercato - Barcelone : Laporta est fixé pour son recrutement à Manchester City !

Publié le 4 août 2021 à 14h30 par T.M.

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone pourrait encore aller chercher des joueurs au sein de l’effectif de Pep Guardiola à Manchester City. Mais qui ? Réponse.

Actuellement concentré sur la prolongation de Lionel Messi et l’opération dégraissage avec les départs de plusieurs indésirables de Ronald Koeman, Joan Laporta souhaiterait encore recruter d’ici la fin du mercato. Jusqu’à présent, le FC Barcelone a dépensé 9M€ pour attirer Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay. Cela pourrait donc encore bouger du côté de la Catalogne et après avoir recruté l’attaquant argentin et le défenseur central espagnol, arrivés libres de Manchester City, le Barça pourrait encore se tourner vers l’effectif de Pep Guardiola. En effet, il y a quelques jours, la presse ibérique évoquait une possible opération entre les Citizens et les Blaugrana concernant un échange de joueurs. Et du côté mancunien, ce sont les noms de Raheem Sterling, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez et Bernardo Silva qui étaient évoqués. Qui pourrait alors intégrer l’effectif de Ronald Koeman ? Aujourd’hui, on commencerait à y voir plus clair…

Qui après Agüero et Garcia ?