Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, recrues… Laporta a enfin la solution !

Publié le 4 août 2021 à 12h00 par T.M.

En proie à certaines difficultés économiques, le FC Barcelone ne peut pas prolonger Lionel Messi ni homologuer les contrats des recrues estivales. Toutefois, tout pourrait se résoudre prochainement.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta avait de grandes ambitions pour cet été. Toutefois, cela s’est quelque peu heurté à la réalité économique du club catalan. Ayant hérité d’un véritable champ de mines, le patron du Barça doit faire avec les énormes dettes et cela complique ses plans depuis quelques semaines. En effet, après avoir annoncé les arrivées d’Agüero, Garcia, Emerson et Depay, le FC Barcelone ne peut pas, faute de liquidités et de place dans sa masse salariale, enregistrer les contrats de ses recrues mais également acter la prolongation de Lionel Messi.

La solution aux problèmes de Laporta !