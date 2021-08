Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de cette piste colossale de Leonardo !

Publié le 4 août 2021 à 13h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Lorenzo Insigne figurerait sur les tablettes du PSG. Toutefois, l'attaquant du Napoli aurait annoncé à Luciano Spalletti qu'il voulait continuer son aventure avec les Azzurri.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Lorenzo Insigne pourrait ne plus faire long feu à Naples. En effet, les Azzurri pourraient se résoudre à vendre leur attaquant italien cet été, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement en 2022. Conscient de la situation de Lorenzo Insigne, le PSG souhaiterait profiter de l'aubaine pour le recruter lors de ce mercato estival. Toutefois, le joueur, lui-même, devrait faire capoter l'opération.

Insigne a annoncé à Spalletti qu'il voulait rester à Naples