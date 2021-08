Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ est proche pour ce crack d'Ancelotti !

Publié le 4 août 2021 à 16h00 par La rédaction

Barré par la concurrence au Real Madrid, Takefusa Kubo devrait encore être prêté. Et pour le grand talent japonais, le départ est imminent, bien que sa destination exacte resterait encore à déterminer.

Florentino Pérez continue son dégraissage. Si les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane n’étaient pas forcément prévus au début de ce mercato, ceux d’Isco, Luka Jovic, Martin Odegaard ou encore Takefusa Kubo sont plus logiques. Notamment pour le dernier. Barré par la féroce concurrence en attaque, le Japonais enchaîne les prêts depuis son arrivée au Real Madrid. Et ce n’est sûrement pas fini…

Majorque ou la Real Sociedad pour Kubo