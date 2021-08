Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le départ de Kehrer !

Publié le 4 août 2021 à 14h45 par H.G.

Bien que les performances de Thilo Kehrer au PSG soient très décevantes, le défenseur de 24 ans serait toujours un joueur coté en Allemagne.

Après avoir enrôlé quatre joueurs (Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma), l’heure est au dégraissage du côté du PSG ! Cette phase est même décisive pour la suite du recrutement parisien dans la mesure où elle pourrait conditionner l’éventuelle venue de Paul Pogba dans la capitale française, à un an de la fin de son contrat à Manchester United. Dans cette optique, un joueur comme Thilo Kehrer serait poussé vers la sortie et plusieurs clubs allemands ont été cités sur ses traces, à l’image du Bayer Leverkusen, du Bayern Munich, du Borussia Mönchengladbach ou encore de l’Eintracht Francfort.

Des clubs allemands sont prêts à miser sur Thilo Kehrer !

Et cela ne serait clairement pas le fruit du hasard si l’on en croit les informations dévoilées par Abdellah Boulma. En effet, le journaliste explique sur son compte Twitter que certains clubs allemands estimeraient que Thilo Kehrer est un bon joueur. De ce fait, ses performances décevantes au PSG ne devraient pas être un frein dans l’optique de sa vente puisque ces écuries de Bundesliga seraient convaincues du potentiel du joueur de 24 ans et sa capacité à être en mesure de se relancer dans un nouveau club. Reste à voir lequel de ces clubs allemands passera réellement à l’action désormais.