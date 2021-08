Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Fin des discussions pour Milik, il reste !

Publié le 4 août 2021 à 14h40 par La rédaction

Si des doutes subsistaient autour de son avenir, Arkadiusz Milik va bien poursuivre son aventure marseillaise.

L’OM cherche son fameux grand attaquant depuis de longues années. Dernièrement, Germain, Mitroglou ou Benedetto ont déçu les supporters marseillais. Mais il se pourrait bien que le club ait déniché la perle rare la saison dernière avec l’arrivée d'Arkadiusz Milik. Auteur de 9 réalisations en 15 matchs de Ligue 1, le Polonais a tout de suite séduit. Et le buteur devrait bien rester cette saison sur la Canebière, malgré de nombreuses sollicitations.

Milik fait l’unanimité

Alors que des rumeurs faisaient état d’un possible d’un « droit de priorité » de Naples afin de faire revenir Milik cet été, Pablo Longoria a rapidement démenti. Mais cela n’a pas empêcher des clubs huppés de s’intéresser à l’attaquant marseillais : la Juventus ou encore l’Atletico de Madrid s’étaient positionnés. Mais même si l’OM doit vendre, Jorge Sampaoli veut construire son équipe autour du Polonais. Et il n’est pas question pour l’OM de s’en séparer. Apprécié par ses coéquipiers, il ne fait quasiment plus de doute que Milik foulera toujours les pelouses de Ligue 1 cette saison.