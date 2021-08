Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo boucle un nouveau départ !

Publié le 4 août 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG cherche à dégraisser son effectif, il serait maintenant parvenu à trouver un point de chute à Marcin Bulka.

Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG est maintenant entré dans une phase de dégraissage de son effectif. Ainsi, le club de la capitale ambitionne de vendre des joueurs ou de prêter de jeunes éléments qui n’ont que peu de temps de jeu. Marcin Bulka entre dans cette seconde catégorie, lui qui est totalement barré par les concurrences de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma. Et visiblement, le PSG aurait maintenant trouvé preneur pour l’ancien portier de Chelsea.

Direction l’OGC Nice pour Marcin Bulka !