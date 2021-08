Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un danger toujours présent pour ce successeur de Varane !

Publié le 4 août 2021 à 11h00 par H.G.

Alors que Chelsea serait en concurrence avec le Real Madrid dans le dossier Jules Koundé, le club londonien continuerait de travailler sur sa venue malgré l’échec de l’intégration de Kurt Zouma dans le deal.

La défense centrale du Real Madrid connait un énorme bouleversement au cours de cette fenêtre estivale des transferts. En effet, Sergio Ramos s’en est allé au terme de son contrat et a rejoint le PSG, tandis que Raphaël Varane a été transféré à Manchester United. Ainsi, pour ne pas voir ce secteur trop s’affaiblir, le Real Madrid n’a d’autre choix que de recruter un nouvel homme, et c’est dans cette optique que Jules Koundé a été cité sur les tablettes des Merengue . Problème, Chelsea serait également sur le dossier, et les Blues feraient tout leur possible pour réussir à l’enrôler.

Chelsea a un accord de principe avec Jules Koundé