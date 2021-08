Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour cette piste défensive de Longoria !

Publié le 4 août 2021 à 7h15 par A.C.

Pour renforcer le secteur défensif de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria souhaiterait miser sur Nikola Maksimovic.

Alors que Luan Peres et William Saliba sont venus renforcer la défense, sans oublier le retour de Leonardo Balerdi, du côté de l’Olympique de Marseille on viserait un nouveau renfort. D’après les informations de Sky Sport Italia , Pablo Longoria aurait un accord avec Nikola Maksimovic, qui n’a plus de club depuis la fin de son contrat avec le Napoli le 30 juin dernier. En Italie, on assure toutefois que le défenseur de 30 ans serait plus tenté par le FC Séville, qui voudrait miser sur lui pour pallier le départ de Jules Kounde vers Chelsea.

Milenkovic plutôt que Maksimovic pour Séville