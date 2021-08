Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce à 250M€ sur le mercato de Leonardo !

Publié le 4 août 2021 à 9h10 par La rédaction

Plus discret qu’à l’accoutumée ces dernières années sur le mercato, le PSG a relancé la machine cet été. Grâce notamment au budget prévisionnel estimé entre 200 et 250M€.

Après le passage sous pavillon qatari en 2011, le PSG est directement entré dans une nouvelle dimension. Passant d'un recrutement made in Ligue 1 à l’achat de stars avec des ambitions monstres. Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Kylian Mbappé, Neymar, tant de recrues phares qui envoient Paris dans un autre monde. Mais depuis 2017 et l’achat des deux derniers cités, le PSG s’était calmé, la faute au fair-play financier, très attentif aux mouvements du club parisien. Mais cet été, Leonardo a relancé la machine. Même si Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos sont arrivés pour 0€, la prime à la signature a dû convaincre les trois de venir dans la capitale française. En revanche, pour Achraf Hakimi, le PSG a mis le pactole comme l’a expliqué en exclusivité Le 10 Sport. Mais de combien dispose vraiment Leonardo cet été ?

De 200 à 250M€ à dépenser