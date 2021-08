Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un terrible scénario à prévoir pour Lionel Messi ?

Publié le 4 août 2021

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi devrait parapher un tout nouveau contrat avec le FC Barcelone. Toutefois, Joan Laporta ferait mieux de boucler le retour de La Pulga avant le 2 septembre, au risque de devoir se passer d'elle lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Actuellement sans club, Lionel Messi devrait rempiler avec le FC Barcelone. Comme l'a expliqué Joan Laporta, lui-même, il souhaite boucler le dossier Messi d'ici ce dimanche, afin que la star argentine puisse être présente pour le Trophée Joan Gamper. Selon les informations de Mundo Deportivo et d' AS de ce mercredi, Joan Laporta pourrait même réussir à officialiser la signature de Lionel Messi dès jeudi. Une manière d'éviter un terrible scénario.

Lionel Messi privé de la reprise du Barça en Liga... et en LDC ?