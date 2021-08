Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur du FC Nantes tout proche de l’OM ? La réponse !

Publié le 5 août 2021 à 2h45 par A.M.

Alors que l’OM s’était mis en quête d’un portier pour concurrencer Steve Mandanda, lenom d’Alban Lafont a circulé. Mais ce n’était pas une piste sérieuse selon le portier du FC Nantes.

Cet été, l’une des priorités de l’Olympique de Marseille a rapidement été de recruter un gardien de but capable de concurrencer Steve Mandanda, et non pas simplement assurer un rôle de doublure comme Yohann Pelé le faisait ces dernières saisons. Dans cette optique, Pau Lopez a débarqué sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais avant le portier espagnol, le nom d’Alban Lafont a circulé avec insistance. Recruté définitivement par le FC Nantes après y avoir été prêté durant deux saisons, le gardien français assure toutefois que les contacts avec l’OM n’étaient pas très concrets.

«Marseille ? Il n’y avait rien de bien concret»