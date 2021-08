Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : L’énorme annonce de Kolo Muani sur son avenir !

Publié le 4 août 2021 à 10h00 par La rédaction

Courtisé par plusieurs équipes européennes dont le Milan AC et Francfort, Randal Kolo Muani a rappelé qu’il se sentait bien à Nantes et qu’il allait y faire la saison.

Après une saison remuante, c’est un été agité que vit le FC Nantes. Avec un maintien acquis au bout du suspens, les Canaris doivent maintenant se battre pour conserver Randal Kolo Muani, leur buteur miracle courtisé de tous les côtés. En plus du Milan AC qui viendrait de s’immiscer dans la course, l’attaquant français est toujours dans les petits papiers de Francfort comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Mais finalement, Kolo Muani pourrait bien rester du côté de Nantes la saison prochaine.

« Je sais que je vais faire la saison avec Nantes »