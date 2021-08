Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a activé une piste… à 80M€ !

Publié le 4 août 2021 à 9h45 par T.M.

Du côté de l’OM, le recrutement estival serait encore loin d’être terminé. Et en coulisse, Pablo Longoria continuerait de scruter un peu partout pour offrir de nouveaux renforts à Jorge Sampaoli.

Après avoir déjà acté 8 recrues estivales à l’OM, Pablo Longoria ne voudrait pas en rester là. Dernièrement, le président phocéen avait d’ailleurs bien fait comprendre que cela était loin d’être terminé. « Le mercato est ouvert jusqu'au 31 août il faut être attentif. On a toujours dit qu'il faut encore d'autres joueurs. On a dit qu'on veut deux joueurs par poste et le mercato est ouvert jusqu'au dernier moment », avait lâché Longoria. Cela doit donc encore bouger à l’OM, qui attendrait notamment les arrivées de Pol Lirola et Daniel Wass. Mais pas seulement…

Trop cher pour l’OM !