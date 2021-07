Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a tiré le gros lot avec Gerson !

Publié le 28 juillet 2021 à 5h30 par Th.B.

Recruté pour une somme supérieure à 25M€ en provenance de Flamengo, Gerson serait une très bonne pioche pour l’OM selon son attaquant Luis Henrique.

Au cours du mois de juin, l’OM a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Flamengo pour le transfert de Gerson avant que l’opération soit définitivement officialisée le 1er juillet. Depuis, Pablo Longoria est parvenu à renforcer encore plus l’entrejeu de l’effectif entraîné par Jorge Sampaoli en mettant la main via un prêt sur Matteo Guendouzi. En ce qui concerne le milieu de terrain brésilien et ex-joueur de Flamengo, le président de l’OM a réalisé une bien belle affaire concernant son compatriote Luis Henrique qui évolue lui aussi à l’OM.

Luis Henrique se dit fan de Gerson