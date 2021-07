Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se fait tacler dans le dossier Kamara !

Publié le 28 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que Pablo Longoria n’a pas caché son agacement quant à la situation contractuelle de Boubacar Kamara, un ancien joueur de l’OM a répondu au président espagnol.

Lundi, en conférence de presse, Pablo Longoria semblait assez contrarié par le cas Boubacar Kamara, qui n’a plus qu’une année de contrat à l’OM mais qui peine à trouver preneur sur le marché des transferts : « C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort », indiquait le président de l’OM. Mais l’ancien défenseur olympien Stéphane Sparagna, interrogé par Football Club de Marseille sur le cas Kamara, a pointé du doigt le dirigeant.

« Ils sont rigolos, mais… »