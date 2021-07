Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de gueule de Longoria sur ce dossier sensible !

Publié le 27 juillet 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Révélé au plus haut niveau à l’OM où il a d’ailleurs été formé, Boubacar Kamara n’a plus qu’une année de contrat mais peine pourtant à trouver preneur sur le marché. Ce qui semble sérieusement agacer Pablo Longoria…

Parmi les révélations issues du centre de formation de l’OM ces dernières années, Boubacar Kamara occupe une place à part. D’abord aligné en tant que défenseur central, l’international espoirs français a finalement été reconverti avec succès au poste de milieu défensif, et s’est imposé comme un titulaire indiscutable à l’OM. Mais Kamara n’a plus qu’une année de contrat avec le club phocéen et peine à trouver preneur sur le marché, ce qui a le don d’agacer son président.

« Une situation qui n’est pas plaisante »