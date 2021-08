Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se fait encore fracasser à l’étranger !

Publié le 4 août 2021 à 3h00 par A.M.

Philip Holzer, président du conseil de surveillance de l’Eintracht Francfort, a sèchement taclé les investissements du PSG

Déjà habitué aux critiques venues d’Espagne, le PSG version QSI est également régulièrement soumis aux attaques des grands clubs allemands, à l’image du Bayern Munich et du Borussia Dortmund. Et alors que le club de la capitale a déjà réalisé un excellent mercato, c’est au tour de Philip Holzer, président du conseil de surveillance de l’Eintracht Francfort, de critiquer l’investissement du PSG.

Le PSG encore taclé en Allemagne