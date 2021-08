Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ibrahimovic tenté par un retour au PSG ? La réponse !

Publié le 4 août 2021 à 15h45 par T.M.

Il y a quelques mois, Zlatan Ibrahimovic aurait tenté de revenir au PSG. Une information qui n’est pas passée inaperçue en Italie, où on a tenu à mettre les choses au point.

Ce mardi, Le Parisien a lâché une incroyable bombe qui en a étonné plus d’un. Après avoir fait le bonheur du PSG entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic aurait tenté de retrouver le club de la capitale. En effet, profitant des bonnes relations entre son agent, Mino Raiola, et la direction parisienne, le Suédois aurait sondé le terrain pour étudier la possibilité d’un retour à Paris. Toutefois, Ibrahimovic a fini par prolonger d’une saison avec le Milan AC et pour cause, le PSG lui aurait dit non.

La vérité du cas Ibrahimovic !