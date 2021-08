Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid… L’énorme souhait de Cristiano Ronaldo !

Publié le 4 août 2021 à 17h15 par T.M.

Ayant repris le chemin de l’entraînement avec la Juventus, Cristiano Ronaldo nourrirait toutefois toujours des envies d’ailleurs. Et le Portugais regarderait notamment du côté du PSG.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’avenir de Cristiano Ronaldo fait énormément parler. Alors que le Portugais a encore un an de contrat à la Juventus, il voudrait faire ses valises dès ce mercato estival. Toutefois, pour le quintuple Ballon d’Or, les options sont limités, notamment à cause de son salaire XXL de plus de 30M€ net par saison. Face à cela, Cristiano Ronaldo a dû se résoudre à repartir à l’entraînement avec la Juventus. Toutefois, les envies de partir serait toujours là, mais CR7 sait que son départ ne dépend pas de lui…

Cristiano Ronaldo croise les doigts !