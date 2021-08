Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le torchon a brûlé entre Laporta et le clan Messi !

Publié le 7 août 2021 à 10h30 par La rédaction

En grande difficulté financière, le FC Barcelone aurait demandé à Lionel Messi de baisser, une nouvelle fois, son salaire. Une demande qui aurait provoqué la colère de Jorge Messi, père et agent du joueur.

Elu en mars dernier à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta avait fait de la prolongation de Lionel Messi l’une de ses grandes priorités. Mais le dirigeant a échoué. En grande difficulté financière, le club catalan n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec le joueur argentin, désormais tout proche de rejoindre le PSG. Une issue inattendue et qui aurait profondément affecté Lionel Messi. « Leo voulait rester et il n'est pas heureux. Nous voulions tous qu'il reste et maintenant il est confronté, comme nous, à la réalité. Je lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, le meilleur » a confié Joan Laporta ce vendredi.

« Tu as utilisé mon fils pour gagner les élections présidentielles »