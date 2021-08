Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Départ, avenir… C’est le flou total pour Sergio Agüero !

Publié le 7 août 2021 à 15h30 par T.M.

Coup de tonnerre au FC Barcelone, Lionel Messi ne portera désormais plus la tunique blaugrana. Alors que le club catalan va devoir se relever de cette énorme perte, ce départ de l’Argentin pourrait ne pas être sans conséquence. Notamment pour un certain Sergio Agüero, lui qui est très proche de La Pulga.

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe jeudi soir. En effet, dans un communiqué, le FC Barcelone officialisait le fait que Lionel Messi ne prolongerait finalement pas avec le club catalan pour des raisons économiques. Après avoir fait toute sa carrière au Barça, l’Argentin va donc découvrir un autre club, vraisemblablement le PSG. Dans le même temps, les Blaugrana vont devoir relever de ce départ, ce qui ne sera clairement pas simple. Mais avec qui ? Ces dernières heures, de grosses interrogations sont venues entourer Sergio Agüero. Arrivé il y a quelques semaines pourtant de Manchester City, l’Argentin, lui le grand ami ami de Lionel Messi, était l’un des arguments pour convaincre le sextuple Ballon d’Or de prolonger. Alors que les deux compatriotes pouvaient donc se réjouir d’évoluer ensemble en club, cela ne sera pas le cas puisque Messi a fait ses valises. Et d’ici la fin du mois d’août, il ne serait pas exclu qu’Agüero en fasse de même…

Quelques semaines et puis s’en va ?