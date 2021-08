Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Chelsea… Rien n’est encore fait pour Lionel Messi !

Publié le 7 août 2021 à 12h30 par T.M.

Annoncé avec insistance au PSG, Lionel Messi n’aurait toutefois aucune offre du club de la capitale encore entre les mains. De quoi laisser la porte ouverte à d’autres prétendants. Et visiblement, certains seraient à l’affût pour tenter de chiper l’ex-joueur du FC Barcelone.

Le meilleur joueur du monde est sur le marché des transferts ! Après avoir effectué toute sa carrière avec le FC Barcelone, Lionel Messi se retrouve actuellement libre. Bien que Joan Laporta avait érigé en priorité la prolongation de l’Argentin et qu’un accord avait été trouvé avec la Pulga, cela n’a pas pu être possible à réaliser financièrement. Compte tenu de la crise chez les Blaugrana et des réglementations de la Liga, Joan Laporta s’est alors résolu à laisser partir Lionel Messi. Mais où va-t-il rebondir ? Depuis plusieurs heures, cela s’enflamme pour l’avenir du sextuple Ballon d’Or. Et une destination semble plus évidente que jamais : le PSG. Alors que Neymar ou encore Angel Di Maria ont souvent fait le forcing pour retrouver leur ami, cela pourrait bien être acté très rapidement. Mais on serait encore loin du dénouement…

Messi attend le PSG !

Où en est le dossier Lionel Messi ? Ce samedi, As a fait le point et pour le moment, le PSG n’aurait toujours pas passé la seconde. En effet, pour le quotidien ibérique, des proches de l’Argentin ont confié qu’il n’y aurait actuellement aucune offre sur la table. Néanmoins, celle de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo est attendue très prochainement. D’ailleurs, selon les différents échos des dernières heures, on parle d’un contrat de 2 ans, plus une saison en option, avec à la clé un salaire annuel d’environ 40M€. Mais tout resterait donc encore à faire entre le PSG et Messi, d’ailleurs, alors qu’un accord était annoncé par le clan Al Thani, le club de la capitale a démenti cela, bien que l’opération est bien engagée étant donné qu’on travaillerait sur le dossier depuis un certain temps désormais. « Tout était prêt, il a juste fallu réchauffer et ajuster », explique-t-on du côté de La Factory, siège du PSG, pour RTL .

Attention à la concurrence !