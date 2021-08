Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Messi, le vestiaire se mobilise !

Publié le 8 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’un accord aurait été trouvé entre le PSG et Lionel Messi d’après plusieurs sources, il semblerait que plusieurs membres du vestiaire parisien soient sur le pont pour faire venir l’Argentin.

Après 21 saisons passées au FC Barcelone en incluant ses années à La Masia , Lionel Messi a officiellement quitté le Barça en raison de l’incapacité du club culé à assumer son salaire en cette période de crise financière et en raison du plafond salarial instauré en Liga. Le sextuple Ballon d’or serait amené à s’engager du côté du PSG alors qu’il aurait de lui-même contacté l’entraîneur Mauricio Pochettino d’après les informations de The Athletic . Selon DAZN Brésil, Neymar aurait également fait le forcing en interne pour que l’Argentin vienne le rejoindre au PSG. Et la toute nouvelle recrue du Paris Saint-Germain en aurait fait de même.

Après Pochettino et Neymar, Ramos est lui aussi passé à l’action pour Messi