Mercato - PSG : Le dialogue est relancé entre Leonardo et Messi !

Publié le 5 août 2021 à 22h15 par Th.B.

Alors qu’il vient tout juste d’apprendre qu’il ne pourra pas prolonger son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi échangerait d’ores et déjà avec le PSG.

Et si le PSG raflait finalement la mise dans la course à la signature de Lionel Messi ? Le FC Barcelone a ce jeudi soir annoncé le départ du sextuple Ballon d’or en raison de l’incapacité du club culé à pouvoir enregistrer sa licence à cause du plafond salarial instauré en Liga. Manchester City a tout juste officialisé le transfert de Jack Grealish de près de 120M€ et ferait le forcing pour accueillir Harry Kane, de quoi compliquer la potentielle venue de La Pulga chez le champion d’Angleterre. Et en parallèle, le PSG aurait rouvert le dossier Messi et avancerait d’ores et déjà concrètement pour sa venue.

Messi discuterait avec le PSG pour son arrivée !