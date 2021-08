Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Le Barça annonce le départ de Lionel Messi !

Publié le 5 août 2021 à 19h58 par La rédaction mis à jour le 5 août 2021 à 19h59

Alors que Marca a révélé ces dernières heures l’impossibilité de trouver un accord entre le clan Lionel Messi et le FC Barcelone pour une prolongation de contrat, le Barça a officialisé le départ de la star argentine ce jeudi soir.

Cela semblait être un feuilleton bouclé, mais tout a changé ce jeudi. Que ce soit Marca , la RAC1 ou encore ESPN , tous ont dévoilé de grandes difficultés auxquelles le FC Barcelone se confrontait pour la prolongation du contrat de Lionel Messi qui avait expiré le 30 juin dernier. Ne pouvant pas assumer le salaire de Lionel Messi notamment en raison des restrictions salariales en Liga, le Barça n’a pas eu d’autres choix que d’annoncer la non prolongation de Lionel Messi. « Bien qu'ayant conclu un accord entre le FC Barcelone et Leo Messi et avec l'intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il ne peut pas être officialisé en raison d'obstacles économiques et structurels (règlements de la Liga espagnole). Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du Club ne puissent finalement pas être exaucés. Le Barça tient à remercier de tout cœur le joueur pour sa contribution à la valorisation de l'institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle ».