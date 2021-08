Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi va faire un énorme sacrifice pour son avenir !

Publié le 5 août 2021 à 12h00 par D.M.

Lionel Messi aurait accepté de diviser son salaire par deux pour prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Le club catalan espère officialiser cette signature avant dimanche.

« Messi ? Le plus important, c'est qu'il continue avec nous ». Après la défaite de son équipe face au Red Bull Salzbourg (2-1) ce mercredi, Ronald Koeman évoquait son envie de compter sur Lionel Messi cette saison. Et l’entraîneur du FC Barcelone pourrait voir son vœu être exaucé. L’attaquant argentin, libre depuis la fin du mois de juin, est arrivé en Catalogne et pourrait signer un nouveau contrat avec la formation blaugrana dans les prochaines heures selon les informations de L’Equipe . Une tendance confirmée par la presse italienne.

Messi va baisser son salaire