Mercato - Barcelone : Un protégé de Koeman affiche sa confiance pour Lionel Messi !

Alors que Lionel Messi serait sur le point de prolonger avec le FC Barcelone, Ronald Araujo s’est prononcé sur l’avenir de l’Argentin.

Ce n’est plus qu’une question de temps avant de voir Lionel Messi apposer sa signature sur un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Libre depuis le 1er juillet, l’Argentin a fait son retour en Catalogne après plusieurs semaines de vacances et devrait prolonger son bail très prochainement. « Le plus important, c'est qu'il continue avec nous », a confié ce mercredi Ronald Koeman après la rencontre amicale contre Salzbourg. Le Barça espère officialiser le renouvellement de Lionel Messi au plus vite, d’autant que la présence de l’Argentin est attendue pour le Trophée Gamper, programmé dimanche face à la Juventus.

« Nous sommes confiants »